Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Spartak Trnava maçını yazdı: "Finali hayal et İsmail Kartal" - Fenerbahçe Haberleri

Serdar Ali Çelikler yazdı: "Finali hayal et İsmail Kartal" Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu son maçında konuk ettiği Slovakya'nın Spartak Trnava ekibini 4-0 yenerek grubunu lider tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler kaleme aldı: "Finali hayal et İsmail Kartal" Habertürk Giriş: 14.12.2023 - 23:05 Güncelleme: 14.12.2023 - 23:06 facebook

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Ben bu kadronun, ama sezon başındaki henüz Batshu'nun hoca tercihi, Kent'in hem hoca tercihi hem kendi performanssızlığı tarafından kaybedilmediği; Becao'nun sakatlık nedeniyle kaybedilmediği kadronun Konferans Ligi finalini Atina'da Ayasofya Stadı'nda oynayabileceğini hayal etmiştim.

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Ama İsmail Kartal hayal etmedi. Bu kupayı nispeten angarya olarak gördü. Ludogorets deplasmanındaki mağlubiyet pek önemsenmedi ama Nordsjaellend'deki kepaze sonuç, Avrupa'daki herhangi bir maçın küçümsenmemesinin gerekliliğini Kartal'a hatırlattı.