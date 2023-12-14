Ahmet Selim Kul yazdı: Adaletli liderlik!

Danimarka deplasmanından yaşanan kabusun ardından tadı tuzu kaçmıştı aslında bu aşamanın. Anormal sakatlıklar süreci olmasa belki 4. maç sonucunda bitecek grup aşaması liderlik için diğer maça göz çevirmemize sebebiyet verecek noktaya getirdi işi. Fenerbahçe yakışmayan bir mağlubiyetti şüphesiz ama her takımın başına gelebilecek bir kazaydı aynı zamanda. Başarıldığı için kolay gözükse de o mağlubiyet sonrası takımın ayağa kalkabilmesi kolay bir süreç değildi. Özellikle yeni kurulmuş bir takımda…

REKLAM Fenerbahçe’de sakatlar dönünce ve yukarıda özetlediğim süreç aşılınca sene başındaki taraftarı mesteden görüntü geri gelmişti. Evet rakip tabii ki grubun zayıf halkasıydı. Ama bu da 6-1 sonrası çıkılan bir final maçıydı. Fenerbahçe 90 dakika boyunca takım potansiyellerinin yarattığı beklentiyi harfiyen gerçekleştirdi ve bir an bile zorlanmadan maçı kazandı. Grubu lider olarak tamamlamak ise futbolun adaletinin bir gereğiydi.

Ferdi’ye özel bir parantez açmak gerekiyor. Mükemmel seviyede keyif veriyor futbolu. Tek dileğim fiziksel gelişimini sürdürmesi ve onu Premier Lig’te izlemek. Karakteri, oyun tipi, çok yönlülüğü bana Trent Alexander-Arnold, Kieran Trippier, Cancelo seviyesi hayalleri kurduruyor. Hayalleri gerçeğe dönüştürebilecek potansiyeli var Ferdi’nin. Nazar değmesin. REKLAM

Sonuç olarak Fenerbahçe sakatlıklar sebebiyle kendisi için çıtır çerez olan bu grupta bir dönem sıkıntı yaşasa da hakettiği ve beklendiği gibi lider olarak son 16’ya kaldı. Evinde Ludogorets’e 7, Fenerbahçe’ye 6 atan Nordsjaelland’ın gruptan çıkamaması için futbol tarihinin en komik olayları arasına girdi bile. Güle güle Kuzeyliler’i evlerine uğurlarken Fenerbahçe, bir nebze de olsa Galatasaray’ın da intikamını almış oldu.