Fenerbahçe - Spartak Trnava: 4-0 (MAÇ SONUCU)

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, H Grubu'ndaki kader maçında adeta şov yaptı. Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda ağırladığı Slovakya ekibi Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilere üç puanı getiren golleri 36'de Ferdi Kadıoğlu, 48'de Takac (k.k.) ile 60 ve 61'de Edin Dzeko kaydetti.

Grubun diğer maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets, sahasında Danimarka ekini Nordsjaelland'ı 79. dakikada Duah'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Grubu 12 puanla ikinci sırada tamamlayan Ludogorets, play-off turuna yükseldi. 10 puanlı Nordsjaelland ise 3. olarak elendi.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 12'ye yükseltirken, aynı puana sahip olduğu Ludogorets'i averajla geride bırakarak grubu lider tamamladı ve adını direkt olarak son 16 turuna yazdırdı.

36. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Orta sahada topla buluşan Tadic, savunmanın arkasına sarkan Ferdi Kadıoğlu'na pasını aktardı. Bu futbolcu soldan ceza sahasına girip 2 rakibinden sıyrılarak kale sahası önünden düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

33. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Dzeko'nun ara pasında topla buluşan Osayi-Samuel, kale sahası önünden sert vurdu ancak bu pozisyonda da kaleci Takac meşin yuvarlağı kornere göndermeyi başardı.

23. dakikada orta sahada topu kapan Ferdi Kadıoğlu, ceza sahası önüne gelip Dzeko'ya aşırtma bir pas verdi. Bu futbolcunun şutunda kaleci Takac topu kornere çeldi.

12. dakikada sağ kanatta topla buluşan Fred, ara pasında topu Dzeko'yla buluşturdu. Bu futbolcu rakibinden sıyrılıp sağdan ceza sahasına girerek çaprazdan sert vurdu ancak meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

2. dakikada ilk tehlike Fenerbahçe kalesinde yaşandı. Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Azango'nun şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak penaltı noktası üzerindeki Kosa'da kaldı. Bu oyuncunun düzeltip vuruşunda İrfan Can Eğribayat topu kontrol etti.

47. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Dzeko çaprazdan ceza sahasına girip Duric'i çalımladı. Bu futbolcunun arkadan müdahalesi sonrasında Dzeko yerde kalırken, hakem Aleksandar Stavrev penaltı noktasını gösterdi.

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48. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Tadic geçti. Bu futbolcunun vuruşunda direğe çarpan top ardından kaleci Takac'ın sırtından filelere gitti: 2-0.

58. dakikada soldan kullanılan korner atışında savunmadan seken top Fred'de kaldı. Bu futbolcu ceza yayı önündeki Ferdi Kadıoğlu'na pasını aktardı. Ferdi'nin sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

60. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Ferdi'nin ara pasında sağ çaprazda topla buluşan Dzeko'nun vuruşunda direkten dönen topu soldan atağa katılan Tadic tamamladı. Ancak bu futbolcunun şutunda da meşin yuvarlak direkten döndü. Tekrar topu alan Dzeko bu kez yerden bir vuruşla ağları havalandırdı: 3-0.

61. dakikada Dzeko bir kez daha meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Orta sahada topla buluşan İrfan Can Kahveci süratle ceza sahasına girip soldan atağa katkı veren Dzeko'ya pasını aktardı. Golcü futbolcu yerden vuruşla topu köşeden ağlarla buluşturdu: 4-0.