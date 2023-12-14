Camiyi işgal edip Yahudi duası okudular İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenledikleri kanlı baskınlar sırasında bir camiyi işgal ederek hoparlörlerinden Yahudi duası okudu

İsrail ordusunun, Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın ve kuşatma devam ederken, İsrail askerleri şehirdeki bir camiye çirkin saldırıda bulundu.

Askerler işgal ettikleri bir camiye ayakkabılarıyla girdi; içlerinden biri caminin mihrabının önündeki mikrofonu alarak Yahudi duası okudu.

YAHUDİLERİN SABAH VE AKŞAM VAKİTLERİNDE OKUDUĞU “ŞEMA YİSRAEL”İ OKUDULAR

Mikrofonu tutan asker, arkadaşları kendisini videoya alırken, Yahudilerin sabah ve akşam vakitlerinde okuduğu “Şema Yisrael” (Dinle Ey İsrail) duasını seslendirdi.

Görüntülerde, Yahudi duasının caminin hoparlörlerinden yankılandığı, bu sırada bazı İsrail askerlerinin de güldüğü görüldü.

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Fanatik Yahudi gruplar, bu görüntüleri, sosyal medya hesaplarında övgüyle paylaşırken, camiye yapılan saygısızlık çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük tepki çekti.

AŞIRI SAĞCI İSRAİLLİ BAKAN CAMİDEKİ SAYGISIZLIĞI ÖVDÜ

Öte yandan İsrail’in ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Cenin'deki camiye saygısızlık yapan askerleri övdü.

Bakan Ben-Gvir, görüntüleri kendi Telegram hesabından paylaşarak, "Kahraman askerlerimizden Cenin'de bir camide Şema İsrael duası." ifadelerini kullandı.

İsrail’in Sefarad Başhahamı Yitzhak Yosef ise askerlerin davranışları konusunda orduyu uyardı.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın aktardığına göre Yosef, İsrail Ordusu Askeri Hahambaşılığı'na hitaben yazdığı mektupta, "Askerlere, diğer din mensuplarının dini duygularının zarar görmemesi gerektiği anlatılmalıdır.” ifadelerini kullandı.

İsrail güçleri, 3 gündür kuşatmaya alarak kanlı baskınlar düzenlediği Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı’nda 12 Filistinliyi öldürdü.

“DİNİ ALANLAR SAPKIN AMAÇLAR İÇİN KULLANILMAMALI”

Birleşmiş Milletler (BM), İsrailli askerlerin Batı Şeria'da bir camiyi işgal ederek Yahudi duası okumasına ilişkin, "Dini alanlara saygı gösterilmeli ve söz konusu alanlar sapkın amaçlar için kullanılmamalı." açıklamasında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kutsal ve dini alanlara yönelik saygısızlığa hoşgörü gösterilmeyeceğini vurgulayan Dujarric, bunun temel görgü kurallarına da aykırı olduğunu ifade etti.

Olaya dahil olan İsrailli askerlerin cezalandırıldığını belirten Dujarric, "Dini alanlara saygı gösterilmeli ve söz konusu alanlar sapkın amaçlar için kullanılmamalı." dedi.

BULAŞICI HASTALIK RİSKİ ARTIYOR

Dujarric, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) edinilen bilgiye göre, Gazze'de yoğun yağışların sellere yol açarak zaten zor olan yaşam koşullarını iyice kötüleştirdiğine dikkati çekti.

Atık yönetimi de düzgün şekilde yürütülmediği için bulaşıcı hastalık riskinin arttığını kaydeden Dujarric, çatışma yoğunluğu ve yakıt kıtlığı nedeniyle yardım dağıtımının çok zorlaştığını dile getirdi.

Dujarric, BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'ndan (UNRWA) edinilen bilgiye göre de 7 Ekim'den bu yana UNRWA tesislerine 156 saldırı düzenlendiğini bildirdi.

"GENEL SEKRETER İLK GÜNDEN BERİ SESİNİ ÇIKARMAKTAN ÇEKİNMEDİ"

Genel Sekreter Antonio Guterres'in Gazze'deki durumu tanımlamak için neden "soykırım" ifadesini kullanmadığına ve buna bir mahkeme karar verdikten sonra her şey için çok geç kalınıp kalınmayacağına ilişkin soruya Dujarric, "Genel Sekreter olan bitenle ilgili derin endişesini ve sivillerin bedel ödemesine tepkisini dile getirdi." yanıtını verdi.

Dujarric, "Genel Sekreter ilk günden beri sesini çıkarmaktan çekinmedi." ifadesini kullandı.

*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.