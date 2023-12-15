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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Oğuzhan Genç yazdı: "Yaşlı" gitti, şen döndü! - Beşiktaş Haberleri

        Oğuzhan Genç yazdı: "Yaşlı" gitti, şen döndü!

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'ndaki son maçında Lugano'yu 2-0 mağlup edip grubu 3. sırada bitirdi. Habertürk muhabiri Oğuzhan Genç, Beşiktaş'ın Lugano karşısındaki performansını kaleme aldı.

        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 15.12.2023 - 01:16 Güncelleme: 15.12.2023 - 01:16
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        "Yaşlı" gitti, şen döndü!
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        Beşiktaş'ta önce Fenerbahçe derbisi yenilgisinin ardından da 5 kadro dışının yankıları sürerken Lugano deplasmanındaki prestij maçında beklenti öze dönüşün artık net bir şekilde başlamasıydı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, maçtan önceki basın toplantısında gençlerden faydalanacaklarını vurgularken futboldan sorumlu yönetici Feyyaz Uçar da "Teknik direktörümüzle görüştük, genç oyunculara şans tanıyacağız ve bu maçın onlar için bir fırsat olduğunu düşünüyoruz" demişti.

        Ancak 11'i görünce tüm Beşiktaşlılar şaşkınlık yaşadı doğal olarak. "Genç" denebilecek tek isim sol bekte başlayan Emrecan Terzi'ydi. Hatta Çalımbay'ın imza töreninde "Bakhtiyor Zaynutdinov, milli takımına çok iyi işler yapıyor ama bizde sol bek oynuyor. Yeri sol bek değil. Herkes kendi pozisyonunda oynayacak" dediği Kazak futbolcu da stoperdeydi.

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        "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" sorusuyla başladı maç İsviçre'de. Rıza Çalımbay'ın "Önce bir kazanalım da gerisine bakarız" kadrosu pek de ışık vermiyordu. Derken Cenk Tosun savunmadan seken vuruşunu yine savunmaya çarparak tamamlayınca Beşiktaş öne geçti. Tehlikeli anlarda Ersin devreye girerken Beşiktaş ilk yarıyı önde bitirdi.

        Sonrasında Rıza hocanın geç kalan "Gençlik aşısı" başladı. Önce devrede Semih Kılıçsoy girdi oyuna. Semih, üst üste goller kaçırdı belki ama kaçırırken de bir şeyleri vadetti. En önemli mesajı oynaması gerektiğiydi. Son yarım saatte Demir Ege Tıknaz ve Mustafa Erhan Hekimoğlu da girdi sahaya. Daha enerjik gözükmeye başlayan siyah-beyazlılar, 88'de 11'deki ilk genç olan Emrecan Terzi'nin vuruşuyla farkı ikiye çıkardı.

        Son bölümde Chamberlain ve Steffen, giriştikleri arbedede kırmızı kartla oyun dışı kalırken Avrupa'daki son prestij maçına "yaşlı" başlayan Beşiktaş, gençlerin ikinci yarıdaki enerjisiyle şen dönmeyi bildi.

        Rıza hocanın tercihleri tartışılacaktır. Rıza hocanın durumu da artık masaya yatırılacaktır. Beşiktaş ezber kadrolarla mı devam edecek, yoksa kendisine net bir şekilde yeni bir yol mu çizecek? Gözler artık resmi siteden gelecek o açıklamada...

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