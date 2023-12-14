Lugano - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
Lugano - Beşiktaş maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Konferans Ligi'nde gruptan çıkma ihtimali bulunmayan Beşiktaş, İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşıyor
STAT: Letzigrund Stadı
HAKEM: Pawel Raczkowski
SAAT: 23.00
YAYIN: Exxen
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruptan çıkma ihtimali bulunmayan Beşiktaş, D Grubu'nda İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Lugano: Saipi, Arigoni, Mai, Hajrizi, Hajdari, Mahmoud, Sabbatini, Bislimi, Steffen, Cimignani, Celar
Beşiktaş: Ersin, Onur, Amartey, Bakhtiyor, Emrecan, Amir, Salih, Oxlade-Chamberlain, Muleka, Tayfur, Cenk.
Grubun ilk haftasında Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak 1 puan alabilen Beşiktaş'ın grupta galibiyeti bulunmuyor. Geride kalan 5 haftada 4 yenilgi ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, son sırada yer alıyor.
Ligde 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetinin yanı sıra tek galibiyetini Beşiktaş karşısında alan Lugano ise 3. basamakta bulunuyor.
BEŞİKTAŞ'TA EKSİK ÇOK
Beşiktaş'ta Mert Günok, Omar Colley, Umut Meraş, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Milot Rashica ve Ante Rebic, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.
Tedavisi devam eden oyuncuların yanı sıra kadro dışı bırakılan Rachid Ghezzal, Valentin Rosier, Jean Onana, Eric Bailly ve Vincent Aboubakar da Lugano mücadelesinde forma giyemeyecek.
İLK MAÇ TAŞLARI YERİNDEN OYNATTI
İki takım arasında İstanbul'da yapılan ilk mücadele Beşiktaş'ta bir dönemin sonunu getirdi.
Siyah-beyazlıların, 2-0 öne geçtiği maçı 3-2 kaybetmesi sonrasında Beşiktaşlı taraftarlar Ahmet Nur Çebi yönetimine büyük protestolarda bulundu. Maçın sona ermesinin ardından bir grup taraftar stadı terk etmeyerek yönetimin istifasını istedi.
Teknik direktör Şenol Güneş maçın ardından görevinden ayrılırken, Ahmet Nur Çebi yönetimi de olağanüstü kongre kararı aldı.
Olağanüstü seçimli genel kurulun ardından Hasan Arat, Beşiktaş Kulübünün yeni başkanı oldu.
İSVİÇRE TAKIMLARIYLA 4. MAÇ
Siyah-beyazlı takım, İsviçre ekipleriyle 4. kez karşı karşıya geliyor.
2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Zürih ile eşleşen Beşiktaş, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini İstanbul'da 2-0 mağlup etti.
Beşiktaş, bu sezon ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bir başka İsviçre ekibi Lugano'nun rakibi oldu. Siyah-beyazlı ekip, İstanbul'daki karşılaşmada 2-0 öne geçmesine rağmen Valentin Rosier'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldığı karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.