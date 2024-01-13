Merkezefendi potada Galatasaray deplasmanında
BASKETBOLSüper Ligi'nde bu sezon düşme hattından bir türlü kurtulamayan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın ikinci yarının ilk maçında Galatasaray Ekmas'a konuk olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.30'da start alacak. Ligde Galatasaray'ın 15 maçta 7 galibiyeti, Denizli temsilcisinin ise 4 galibiyeti bulunuyor. Merkezefendi bu karşılaşma öncesi kadrosundan Ömer Yasir Küçük'le yollarını ayırdı.
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