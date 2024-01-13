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        Merkezefendi potada Galatasaray deplasmanında

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 13:19 Güncelleme: 13.01.2024 - 13:19
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        Merkezefendi potada Galatasaray deplasmanında
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        BASKETBOLSüper Ligi'nde bu sezon düşme hattından bir türlü kurtulamayan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın ikinci yarının ilk maçında Galatasaray Ekmas'a konuk olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.30'da start alacak. Ligde Galatasaray'ın 15 maçta 7 galibiyeti, Denizli temsilcisinin ise 4 galibiyeti bulunuyor. Merkezefendi bu karşılaşma öncesi kadrosundan Ömer Yasir Küçük'le yollarını ayırdı.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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