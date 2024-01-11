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        Denizli'de silahla yaralanan 17 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde silahla yaralanmış olarak bulunan 17 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 23:29 Güncelleme: 11.01.2024 - 23:29
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        Denizli'de silahla yaralanan 17 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde silahla yaralanmış olarak bulunan 17 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Fatih Mahallesi'nde kapalı pazar yeri içinde bir kişinin yerde yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bacağından silahla yaralandığı belirlenen Rahman Ş. (17), olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

        Polis, olayın şüpheli ya da şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

        Rahman Ş'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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