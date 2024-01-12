Denizli'de "Uluslararası Termal Sağlık Turizmi Forumu" düzenlendi

Pamukkale Üniversitesince (PAÜ) düzenlenen Uluslararası Termal Sağlık Turizmi Forumu'nda sağlıkçılar bir araya geldi.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Belediyesi'nin işbirliğiyle yurt içi ve yurt dışından gelen sağlıkçıların buluştuğu forum, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programa, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, akademisyenler ve diğer davetliler katıldı.

Forumun açılış töreninde konuşan PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan üniversite bünyesinde kurulan Termal Rehabilitasyon Merkezi hakkında bilgiler verdi.

Kutluhan, Denizli'nin asırlardan bu yana termal sağlıkta adını duyurduğunu belirterek, "Bildiğiniz üzere Hierapolis Antik Kenti'ndeki termal sularda en iyi tedavinin yapıldığını biliyoruz. Hastaların bu tedaviler için çok uzaklardan geldiği, arkeolojik kazılarda ortaya çıkmıştır. Üniversite olarak hem bu arkeolojik kazıları yapmaktayız. Bu forumla sağlık turizmi sektörünün tüm taraflarını bir araya getirerek bir iletişim ortamı yaratmayı, alanında uzman ve sektöre öncülük eden uluslararası ve ulusal alandan davetli konuşmacılarımız ile teori ve uygulama konusundaki bilgi birikimini arttırmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık turizmiyle ilgili farklı açılardan güncel ve başarılı uygulama yöntemlerini paylaşmayı hedeflediklerini anlatan Kutluhan, burada sektörün sorunlarına yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üreterek güzel işbirlikleri için bir platform oluşturmayı düşündüklerini ifade etti.

Daha sonra PAÜ Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Merkezi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Füsun Ardıç kendi alanıyla ilgili sunum gerçekleştirdi.

Yarın sona erecek forumda alanında uzman sağlıkçılar sunumlar gerçekleştirecek.