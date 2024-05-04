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        Hırsızlar, girdikleri villada günlerce alem yapıp, 35 yıllık içki koleksiyonunu çaldı

        DENİZLİ'degurbetçi Ali (56) ve Hülya Eteke (55) çiftin dubleks villasına camını kırarak giren ve 2 kişi oldukları sanılan hırsızlar burada günlerce yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 10:24 Güncelleme: 04.05.2024 - 10:30
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        Hırsızlar, girdikleri villada günlerce alem yapıp, 35 yıllık içki koleksiyonunu çaldı
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        DENİZLİ'degurbetçi Ali (56) ve Hülya Eteke (55) çiftin dubleks villasına camını kırarak giren ve 2 kişi oldukları sanılan hırsızlar burada günlerce yaşadı. Hırsızlar, Ali Eteke'nin 35 yıl boyunca biriktirdiği birçoğu artık üretimi olmayan 50 şişe kadar içkinin bir bölümünü içip alem yaparak, kalanını ise çaldı.

        Almanya'da yaşayan Ali Eteke ve Hülya Eteke çiftinin Merkezefendi ilçesinde, dubleks villasına camını kırarak giren ve 2 kişi oldukları tahmin edilen hırsızlar, evdeki balık konservelerini yiyip, toplam 13 şişe viski ve rakıyı içerek alem yaptı. Hırsızlar Ali Eteke'nin 35 yıldır biriktirdiği koleksiyonundaki birçoğu artık üretimi olmayan 50 şişe kadar rakı ve viskiyi de çaldı.

        Hırsızlık olayı, Eteke çiftinin geçen hafta Denizli'ye gelmesiyle ortaya çıktı. Evi darmadağın bulunca şaşıran Eteke çifti, polisi arayıp şikayetçi oldu. Polis evdeki boş içki şişelerinde parmak izi incelemesi yaptı.

        Hırsızların evdeki 2 televizyona da zarar verdiklerini belirten Ali Eteke, "Eve geldiğimizde önce camın rüzgardan kırıldığını düşündük ama içeri girdiğimizde her taraf dağınıktı. Dolaplar boşaltılmıştı. Toplam 6 bin euro zararımız var. Böyle bir olayla ilk defa karşılaştık. Komşular da hiçbir şey duymamış. Hırsızların içeriye ne zaman girdikleri ve burada ne kadar yaşadıkları belli değil. Evde alemlerini yapıp, zevkini sefasını sürüp, gitmişler" dedi.

        Polis hırsızların tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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