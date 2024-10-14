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        Denizli merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonunda 31 tutuklama (2)

        'İŞKENCEYEUĞRADIK' DEYİP, ÇETE YÖNETİCİLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULARDenizli merkezli 7 ilde, internette verdikleri sahte ilanlarla 61 ilde 155 kişiyi yaklaşık 20 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan 31 şüpheliden 2'sinin ifadesi, suç örgütü içindeki işkenceyi ortaya çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 17:58 Güncelleme: 14.10.2024 - 18:00
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        Denizli merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonunda 31 tutuklama (2)
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        'İŞKENCEYEUĞRADIK' DEYİP, ÇETE YÖNETİCİLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

        Denizli merkezli 7 ilde, internette verdikleri sahte ilanlarla 61 ilde 155 kişiyi yaklaşık 20 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan 31 şüpheliden 2'sinin ifadesi, suç örgütü içindeki işkenceyi ortaya çıkardı. Tutuklanan şüphelilerden Mikail D. ile Mustafa D.'nin, dolandırdıkları kişilerden hesaplarına yatan paraları çete yöneticilerine eksik verdikleri gerekçesiyle el ve ayakları bağlanıp, sopa ve demir çubuklarla darp edildiklerini ileri sürüp, suç örgütü yöneticilerinden şikayetçi oldukları bildirildi.

        Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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