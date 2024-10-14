Denizli merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonunda 31 tutuklama (2)

Denizli merkezli 7 ilde, internette verdikleri sahte ilanlarla 61 ilde 155 kişiyi yaklaşık 20 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan 31 şüpheliden 2'sinin ifadesi, suç örgütü içindeki işkenceyi ortaya çıkardı. Tutuklanan şüphelilerden Mikail D. ile Mustafa D.'nin, dolandırdıkları kişilerden hesaplarına yatan paraları çete yöneticilerine eksik verdikleri gerekçesiyle el ve ayakları bağlanıp, sopa ve demir çubuklarla darp edildiklerini ileri sürüp, suç örgütü yöneticilerinden şikayetçi oldukları bildirildi.

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