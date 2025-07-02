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        Arı sokan taksici öldü

        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde arı sokan taksici Hüseyin Karataş (55), hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 12:26 Güncelleme: 02.07.2025 - 12:26
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        Arı sokan taksici öldü
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        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde arı sokan taksici Hüseyin Karataş (55), hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, kırsal Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Taksici Hüseyin Karataş'ı 29 Haziran'da arı soktu. Karataş, kısa bir süre sonra fenalaştı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Karataş, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Karataş'ın arı alerjisi nedeniyle anafilaktik şoka girdiği belirlendi. Karataş, dün hastanede hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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