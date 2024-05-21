Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de ölümlü kazaya karışıp kaçan sürücü yakalandı

        Denizli'nin Çal ilçesinde, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazaya karışıp ambulansı aradıktan olay yerinden uzaklaşan yakıt tankerinin sürücüsü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 14:38 Güncelleme: 21.05.2024 - 14:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de ölümlü kazaya karışıp kaçan sürücü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'nin Çal ilçesinde, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazaya karışıp ambulansı aradıktan olay yerinden uzaklaşan yakıt tankerinin sürücüsü yakalandı.

        Denizler Mahallesi yakınlarında gerçekleşen ve motosiklet sürücüsü Aslan Becip'in (55) hayatını kaybettiği kazayla ilgili inceleme yapan Jandarma Suç Araştırma Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevredeki kamera kayıtlarını inceledi.

        Kaza ihbarında bulunup daha sonra olay yerinden ayrılan yakıt tankeri sürücüsü üzerinde yoğunlaşan ve tankeri bulan ekipler, araçta kazaya ilişkin izler tespit etti.

        Gözaltına alınan tanker sürücü D.Y'nin ilk ifadesinde kazaya karıştığını, kaza sonrası araçtan inerek ambulans çağırdığını, motosiklet sürücüsünün yanında bir süre beklediğini belirterek, ambulans geldikten sonra olay yerinin kalabalıklaşması nedeniyle uzaklaştığını söylediği öğrenildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Y. adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Öte yandan tankerin kaza sonrası yolda ilerlemesi çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Dün, Aslan Becip idaresindeki 16 ALV 502 plakalı motosikletin devrildiğini ve sürücüsünün hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, yapılan incelemede Becip'in hayatını kaybettiği belirlenmişti. Bölgede başka bir araca ait fren izlerini tespit eden jandarm, kazaya ilişkin çalışma başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 4 genç öldü!
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 4 genç öldü!
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Reisi için Tebriz'de tören
        Reisi için Tebriz'de tören
        'Hijyen' tanrıçası Denizli'de bulundu!
        'Hijyen' tanrıçası Denizli'de bulundu!
        Londra-Singapur uçağı türbülansa girdi: 1 ölü
        Londra-Singapur uçağı türbülansa girdi: 1 ölü
        Tılsımlı madalyon ne anlatıyor?
        Tılsımlı madalyon ne anlatıyor?
        Akıncı İHA'nın arama faaliyetleri dünya basınında
        Akıncı İHA'nın arama faaliyetleri dünya basınında
        Reisi'nin cenaze törenine Yılmaz ve Fidan katılacak
        Reisi'nin cenaze törenine Yılmaz ve Fidan katılacak
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        "Ne bulurlar bende anlamam"
        "Ne bulurlar bende anlamam"
        Kızlarını istismar iddiasıyla 40 yıl hapis verilmişti! Yeni karar!
        Kızlarını istismar iddiasıyla 40 yıl hapis verilmişti! Yeni karar!
        Eski kocasını öldüren yazar Funda Demirci'ye istenen ceza açıklandı!
        Eski kocasını öldüren yazar Funda Demirci'ye istenen ceza açıklandı!
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        İstanbul Valiliği'nden derbi açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden derbi açıklaması
        Şoke eden hırsızlık! Yanan kamyonu çaldılar
        Şoke eden hırsızlık! Yanan kamyonu çaldılar
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Beşiktaş açıklaması! İşte bedel...
        Beşiktaş açıklaması! İşte bedel...

        Benzer Haberler

        Kiracıyla tahliye davasında oğlunun evlilik fotoğraflarını gösterdi
        Kiracıyla tahliye davasında oğlunun evlilik fotoğraflarını gösterdi
        Laodikya Antik Kenti'nde hijyen ve sağlık tanrıçası Hygieia'ya atfedilen he...
        Laodikya Antik Kenti'nde hijyen ve sağlık tanrıçası Hygieia'ya atfedilen he...
        Denizlili konfeksiyon firması, Paris Olimpiyat Oyunları için üretimi sürdür...
        Denizlili konfeksiyon firması, Paris Olimpiyat Oyunları için üretimi sürdür...
        Denizlispor'da Abdülkadir gitti
        Denizlispor'da Abdülkadir gitti
        Motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan araç sürücüsü aranıyor
        Motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan araç sürücüsü aranıyor
        Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti