Denizli'de ölümlü kazaya karışıp kaçan sürücü yakalandı

Denizli'nin Çal ilçesinde, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazaya karışıp ambulansı aradıktan olay yerinden uzaklaşan yakıt tankerinin sürücüsü yakalandı.

Denizler Mahallesi yakınlarında gerçekleşen ve motosiklet sürücüsü Aslan Becip'in (55) hayatını kaybettiği kazayla ilgili inceleme yapan Jandarma Suç Araştırma Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevredeki kamera kayıtlarını inceledi.

Kaza ihbarında bulunup daha sonra olay yerinden ayrılan yakıt tankeri sürücüsü üzerinde yoğunlaşan ve tankeri bulan ekipler, araçta kazaya ilişkin izler tespit etti.