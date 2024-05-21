Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizlispor'da Abdülkadir gitti

        İLKkez TFF 3'üncü Lig'e düşmenin üzüntüsünü yaşayan Denizlispor'da kadrodaki yaprak dökümü de sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 10:54 Güncelleme: 21.05.2024 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizlispor'da Abdülkadir gitti
        ABONE OL
        ABONE OL

        İLKkez TFF 3'üncü Lig'e düşmenin üzüntüsünü yaşayan Denizlispor'da kadrodaki yaprak dökümü de sürüyor. Borçları yüzünden aldığı transfer yasağı nedeniyle 3 sezondur takımı takviye edemeyen, 2021'de Süper Lig'den düştükten sonra paraşütsüz 3'üncü Lig'e gerileyen Denizlispor'da sözleşmesi biten golcü Bekir Turaç Böke'den sonra kaleci Abdülkadir Sünger de ayrıldı. Denizlispor altyapısında yetişerek 2020 yılından bu yana A takımda forma giyen 23 yaşındaki file bekçisi, tüm alacaklarını bırakarak kulüple vedalaştı.

        Denizlispor, özellikle 2021-2022 sezonunda Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray deplasmanında seri penaltılarda gösterdiği performansla takımına turu getiren file bekçisiyle ilgili, "Teşekkürler Abdulkadir Sünger. Futbolcumuz Abdulkadir Sünger ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Tüm alacaklarını bırakarak büyük fedakarlık örneği gösteren Abdulkadir Sünger’e bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar diliyoruz" mesajını yayınladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Valiliği'nden derbi açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden derbi açıklaması
        Reisi için Tebriz'de tören
        Reisi için Tebriz'de tören
        İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı! Çocuğa vurup kaçmıştı!
        İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı! Çocuğa vurup kaçmıştı!
        Ali Koç'la diyaloğa düzeltme!
        Ali Koç'la diyaloğa düzeltme!
        Bursa'da korkunç olay! Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbettiler
        Bursa'da korkunç olay! Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbettiler
        Beşiktaş, Eric Lamela'nın peşinde!
        Beşiktaş, Eric Lamela'nın peşinde!
        Netanyahu'nun tutuklama emri talebinde Clooney detayı
        Netanyahu'nun tutuklama emri talebinde Clooney detayı
        Tehlike geliyorum dedi!
        Tehlike geliyorum dedi!
        Sel bilançosu: 158 ölü, 88 kayıp!
        Sel bilançosu: 158 ölü, 88 kayıp!
        Kamu alacaklarında gecikme zammı yükseltildi
        Kamu alacaklarında gecikme zammı yükseltildi
        Ölümcül helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Ölümcül helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Birlikte olmayı reddetti! 18 yaşındaki kızı öldürdü!
        Birlikte olmayı reddetti! 18 yaşındaki kızı öldürdü!
        Nikâh fotoğrafları ortaya çıktı
        Nikâh fotoğrafları ortaya çıktı
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Çifte kutlama
        Çifte kutlama
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 3 ölü!
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 3 ölü!
        Arjantin lideri Milei Sanchez'in eşini hedef aldı
        Arjantin lideri Milei Sanchez'in eşini hedef aldı
        'Taklitçi robota çok kızdım"
        'Taklitçi robota çok kızdım"
        Fazla çalışma nasıl kanıtlanır?
        Fazla çalışma nasıl kanıtlanır?
        İstanbul'un ruhuna iyi geliyor: Bahçıvanlık Okulu
        İstanbul'un ruhuna iyi geliyor: Bahçıvanlık Okulu

        Benzer Haberler

        Motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan araç sürücüsü aranıyor
        Motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan araç sürücüsü aranıyor
        Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Denizli'de 70 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Denizli'de 70 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Denizli'de 8'inci kattan düşen 4 yaşındaki Umut öldü
        Denizli'de 8'inci kattan düşen 4 yaşındaki Umut öldü
        Denizli'de pencereden düşmesi sonucu ölen çocuk toprağa verildi
        Denizli'de pencereden düşmesi sonucu ölen çocuk toprağa verildi
        Denizli'de pencereden düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
        Denizli'de pencereden düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti