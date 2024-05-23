Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de öğrencilerle top oynarken fenalaşan öğretmen öldü

        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, okul bahçesinde öğrencilerle top oynarken fenalaşan öğretmen hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 09:43 Güncelleme: 23.05.2024 - 09:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de öğrencilerle top oynarken fenalaşan öğretmen öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, okul bahçesinde öğrencilerle top oynarken fenalaşan öğretmen hayatını kaybetti.

        Karahöyük Ortaokulu'nda görevli İngilizce öğretmeni Mehmet Ali Toktaş (49), öğrencilerle voleybol oynadığı sırada fenalaştı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Toktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Toktaş'ın cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yargıtay kararı onadı! Babasını öldürdü beraat etti!
        Yargıtay kararı onadı! Babasını öldürdü beraat etti!
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        Macron gerilim bölgesine gitti
        Macron gerilim bölgesine gitti
        Cinsel istismar şüphelisi ölmüştü! Polislere 21 yıl hapis!
        Cinsel istismar şüphelisi ölmüştü! Polislere 21 yıl hapis!
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        İstismarcının ifadesi ortaya çıktı! Yaşça büyük eşini, 'annesi' diye tanıttı!
        İstismarcının ifadesi ortaya çıktı! Yaşça büyük eşini, 'annesi' diye tanıttı!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Böyle dolandırıcılık görülmedi! Telefon kapanmadan 10 gün sürdü!
        Böyle dolandırıcılık görülmedi! Telefon kapanmadan 10 gün sürdü!
        "İklim'e şiddet uygulamadım"
        "İklim'e şiddet uygulamadım"
        Blinken bir kez daha protesto edildi
        Blinken bir kez daha protesto edildi
        Nvidia'dan rekor seviyede gelir
        Nvidia'dan rekor seviyede gelir
        Paranızı 5 yıl içinde alabilirsiniz
        Paranızı 5 yıl içinde alabilirsiniz
        "Riva tarihin en kötü sözleşmelerinden biri"
        "Riva tarihin en kötü sözleşmelerinden biri"
        UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Atalanta!
        UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Atalanta!
        Sağanak yağmur, çöl tozu, fırtına alarmı
        Sağanak yağmur, çöl tozu, fırtına alarmı
        Halka arz şirketi nasıl geliştirdi?
        Halka arz şirketi nasıl geliştirdi?
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        "Şampiyon olursak adaylıktan çekilirim"
        "Şampiyon olursak adaylıktan çekilirim"

        Benzer Haberler

        Denizli'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri devam ediyor
        Denizli'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri devam ediyor
        Denizli'de ters yönde giden sürücüye para cezası uygulandı
        Denizli'de ters yönde giden sürücüye para cezası uygulandı
        Denizlispor'da yaprak dökümü sürüyor
        Denizlispor'da yaprak dökümü sürüyor
        Makas atan motosikletin kasksız sürücüsü başını kaldırıma çarpıp öldü; kaza...
        Makas atan motosikletin kasksız sürücüsü başını kaldırıma çarpıp öldü; kaza...
        Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
        Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
        Ölümlü kazaya karışan tanker şoförü ihbarda bulunup, sonra kaçmış
        Ölümlü kazaya karışan tanker şoförü ihbarda bulunup, sonra kaçmış