Denizli'de öğrencilerle top oynarken fenalaşan öğretmen öldü
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, okul bahçesinde öğrencilerle top oynarken fenalaşan öğretmen hayatını kaybetti.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, okul bahçesinde öğrencilerle top oynarken fenalaşan öğretmen hayatını kaybetti.
Karahöyük Ortaokulu'nda görevli İngilizce öğretmeni Mehmet Ali Toktaş (49), öğrencilerle voleybol oynadığı sırada fenalaştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Toktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Toktaş'ın cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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