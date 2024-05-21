Ölümlü kazaya karışan tanker şoförü ihbarda bulunup, sonra kaçmış

DENİZLİ'de meydana gelen ölümlü motosiklet kazasını ihbar eden ve ambulansın gelmesinden sonra bölgeden kaçan tanker şoförü Durmuş Y.'nin kazayı yapan kişi olduğu ortaya çıktı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanan Durmuş Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Denizli- Çivril karayolu Denizler kavşağında meydana geldi. Yolda hasarlı haldeki motosiklet sürücüsünün yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekibi, yolda yatan Aslan Becit'in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ve savcının yaptığı incelemenin ardından Becit'in cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede yolda fren izlerinin bulunduğu, motosiklette yapılan incelemede ise başka bir aracın çarpma izleri olduğu tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT, motosiklete çarparak sürücüsünün ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan aracın sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı. Ekipler, olay yeri yakınlarında bulunan kameralarda yaptıkları incelemede, kaza öncesi olay yerine geçen tüm araçları tek tek inceledi. Dikkat çeken araçlardan birisi ise ihbarda bulunan Durmuş Y.'nin kullandığı tanker oldu. Kamera incelemesi tamamlayan ekipler, ambulansın gelmesinden sonra olay yerinden kaçan ihbarcı Durmuş Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Ekipler araç üzerinde inceleme yaptıklarında, kazayı ihbar edip ambulans çağıran kişinin aynı zamanda olayın şüphelisi olduğunu tespit etti.