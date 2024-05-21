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        Denizli'de 20 mahalleye şap karantinası

        DENİZLİ'nin Çal ilçesi Akkent Mahallesi'nde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle, Çal'da 17 ve Bekilli ilçesinde de 3 olmak üzere, toplam 20 mahalle karantinaya alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 17:41 Güncelleme: 21.05.2024 - 17:41
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        Denizli'de 20 mahalleye şap karantinası
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        DENİZLİ'nin Çal ilçesi Akkent Mahallesi'nde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle, Çal'da 17 ve Bekilli ilçesinde de 3 olmak üzere, toplam 20 mahalle karantinaya alındı.

        Çal Kaymakamlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Akkent Mahallesi'nde şap hastalığına rastlandığı belirtildi. Açıklamada, "Akkent, Hançalar, Alfaklar, Hüseyinler, İsmailler, Şapçılar, Kocaköy, Süller, Bahadınlar, Sazak, Develler, Çalkuyucak, Çalçakırlar, Selcen, Kabalar, Yeşilyurt, Ortaköy mahallelerimizde ve Bekilli ilçesi Yenimahalle, Bahçeli ve Yahyalar mahallerinde 13 Mayıs 2024 tarih ve 2024/1 sayılı İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararı'yla hayvan hareketleri kısıtlanmıştır. Yeni alınacak İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon kararına kadar bu mahallerde hayvan giriş çıkışı yasaktır. Tedbirlerin dikkatlice uygulanmasını ve takip edilmesini dikkatlerinize sunarız" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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