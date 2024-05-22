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        Denizli'de ters yönde giden sürücüye para cezası uygulandı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, trafikte ters yönde ilerleyen sürücüye 7 bin 129 lira para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 12:43 Güncelleme: 22.05.2024 - 12:43
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        Denizli'de ters yönde giden sürücüye para cezası uygulandı
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, trafikte ters yönde ilerleyen sürücüye 7 bin 129 lira para cezası verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir cipin Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde yaklaşık 2 kilometre ters yönde ilerlemesine ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

        Kamera kayıtlarında yapılan inceleme sonucu aracın plakası belirlendi.

        Sürücüye, aracın ters istikamette sürülmesi, trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamaktan toplam 7 bin 129 lira cezai işlem uygulandı.

        Sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan da adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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