Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kaldırıma çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kaldırıma çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Berkay Gökgürler'in (18) kullandığı 20 ALN 601 motosiklet, Sümer Mahallesi Ankara Bulvarı'nda kaldırıma çarpıp devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada Gökgürler'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde motosikletin bulvarda ilerlemesi, ardından araçların yanından geçmeye çalışırken devrilmesi yer alıyor.
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