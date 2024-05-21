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        Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kaldırıma çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 18:56 Güncelleme: 21.05.2024 - 18:56
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        Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kaldırıma çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Berkay Gökgürler'in (18) kullandığı 20 ALN 601 motosiklet, Sümer Mahallesi Ankara Bulvarı'nda kaldırıma çarpıp devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada Gökgürler'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde motosikletin bulvarda ilerlemesi, ardından araçların yanından geçmeye çalışırken devrilmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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