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        Sarayköy'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir otomobilden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 11:50 Güncelleme: 10.07.2024 - 11:50
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        Sarayköy'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir otomobilden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sanayi bölgesinde bulunan bir otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

        Çevredeki kameraların incelenmesi ve araştırmalar sonucu kimliği tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

        Hırsızlık anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin dışındaki iki şüpheliden birinin aracın kapısını açmaya çalışması, kapıyı açtıktan sonra araca girmesi ve bir süre sonra araçtan inmesi, ardından şüphelilerin olay yerinden uzaklaşması yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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