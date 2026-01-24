Denizli'de apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apartmanın 5'inci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Karşıyaka Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın 5'inci katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.





İtfaiye ekipleri, yoğun duman olan binadaki 20 kişiyi tahliye etti.



Dairenin mutfak bölümünden çıktığı belirlenen yangın kısa sürede söndürüldü.



Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

