        Denizli'de apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu

        Denizli'de apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apartmanın 5'inci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 12:28 Güncelleme: 24.01.2026 - 12:28
        Denizli'de apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu
        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apartmanın 5'inci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Karşıyaka Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın 5'inci katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


        İtfaiye ekipleri, yoğun duman olan binadaki 20 kişiyi tahliye etti.

        Dairenin mutfak bölümünden çıktığı belirlenen yangın kısa sürede söndürüldü.

        Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

