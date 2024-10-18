Denizli'de firari 2 hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 27 yıl 10 ay ve "silahlı yağma" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası olan firarilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

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