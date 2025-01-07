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        Denizli'de belediye işçileri Ferdi Tayfur için lokma dağıttı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde belediye işçileri, hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur için lokma dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 15:02 Güncelleme: 07.01.2025 - 15:25
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        Denizli'de belediye işçileri Ferdi Tayfur için lokma dağıttı
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde belediye işçileri, hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur için lokma dağıttı.

        Merkezefendi Belediyesi Park ve Bahçeler çalışanları, 2 Ocak'ta yaşamını yitiren ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur için Kazım Arslan Parkı'nda bir araya geldi.

        Burada kurulan stantta Tayfur'un sevilen şarkıları çalındı, lokma dağıtıldı, bazı vatandaşlar sanatçının posteri önünde fotoğraf çektirdi.

        Lokma hayrına katılanlardan Ali Dinger, gazetecilere, Ferdi Tayfur'u kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

        Tayfur'un cenazesine de gittiklerini kaydeden Dinger, "Arabeskin kralını kaybettik. Yeri dolmayacak bir sanatçıydı. Bu hayrı düzenleyenlere çok teşekkür ediyoruz." dedi.

        İşçilerden İbrahim Akkaya ise Tayfur'u çok sevdiğini anlatarak, "Onun şarkılarıyla ve filmleriyle büyüdük. Çalışma arkadaşlarıma böyle bir organizasyon düzenledikleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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