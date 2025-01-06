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        Merkezefendi dipten kurtulamadı

        BASKETBOL Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket evinde Türk Telekom'a da 86-75 mağlup olarak düşme hattından çıkamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 11:08 Güncelleme: 06.01.2025 - 11:08
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        Merkezefendi dipten kurtulamadı
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        BASKETBOL Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket evinde Türk Telekom'a da 86-75 mağlup olarak düşme hattından çıkamadı. Son 4 maçını üst üste kaybeden Denizli temsilcisi, 13 maçta 2 galibiyet alabildi. Merkezefendi'de Antrenör Zafer Aktaş karşılaşmanın ardından, "Kendi sahamızda güçlü Türk Telekom’a karşı verdiğimiz mücadeleyi galibiyetle noktalayamadık. Maç içinde hem skor hem de oyun olarak üstünlüğü ele geçirdiğimiz dönemler oldu. Ancak Telekom takımı, geniş rotasyonlarını kullanarak ve maçın sonunda daha diri kalarak, bizim kötü şut yüzdemizden de faydalanarak maçı kazanmasını bildi. Oyuncularımı göstermiş oldukları mücadeleden dolayı tebrik ederim" açıklamasını yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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