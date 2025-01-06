Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı yakalandı

Bu kapsamda gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Evlerdeki aramalarda 100 gram esrar, 38 uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 100 gram kenevir tohumu, 2 sikke, dedektör, 4 tabanca, 5 av tüfeği, 527 tabanca fişeği, 28 av tüfeği fişeği ve 500 gram barut ele geçirildi.

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