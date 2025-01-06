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        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı yakalandı

        Denizli'nin Buldan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 17:23 Güncelleme: 06.01.2025 - 17:23
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        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı yakalandı
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        Denizli'nin Buldan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu imal ve ticaretini yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Evlerdeki aramalarda 100 gram esrar, 38 uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 100 gram kenevir tohumu, 2 sikke, dedektör, 4 tabanca, 5 av tüfeği, 527 tabanca fişeği, 28 av tüfeği fişeği ve 500 gram barut ele geçirildi.

        Şüpheliler ifade işlemleri için karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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