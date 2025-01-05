Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:PamukkaleÜniversitesi
Hakemler: Özlem Yalman, Ziya Özorhon, Uğur Akyıldız
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Arca Tüloğlu, Cook 10, Vanwijn 4, Lomazs 8, McLemore 7, Berke Aygündüz 3, Bleijenbergh 16, Moody 25, İsmail Karabilen 2
Türk Telekom: Berkan Durmaz 5, Alexander 17, Brown 20, Bess 4, Smith 5, İsmet Akpınar 5, Melih Tunca 11, Mahir Ağva, Hanlan 10, Makoundou 9
1. Periyot: 15-20
Devre: 34-40
3. Periyot: 54-61
Beş faulle çıkan: 35.98 Vanwijn (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)
DENİZLİ
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