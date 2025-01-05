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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 17:37 Güncelleme: 05.01.2025 - 17:37
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:PamukkaleÜniversitesi

        Hakemler: Özlem Yalman, Ziya Özorhon, Uğur Akyıldız

        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Arca Tüloğlu, Cook 10, Vanwijn 4, Lomazs 8, McLemore 7, Berke Aygündüz 3, Bleijenbergh 16, Moody 25, İsmail Karabilen 2

        Türk Telekom: Berkan Durmaz 5, Alexander 17, Brown 20, Bess 4, Smith 5, İsmet Akpınar 5, Melih Tunca 11, Mahir Ağva, Hanlan 10, Makoundou 9

        1. Periyot: 15-20

        Devre: 34-40

        3. Periyot: 54-61

        Beş faulle çıkan: 35.98 Vanwijn (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)

        DENİZLİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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