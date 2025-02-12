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        GÜNCELLEME - Denizli'de otomobilin çarptığı yaya hastanede öldü

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 08:56 Güncelleme: 12.02.2025 - 08:56
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        GÜNCELLEME - Denizli'de otomobilin çarptığı yaya hastanede öldü
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        D.E'nin kullandığı 20 AE 002 plakalı otomobil, Acıpayam Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Nail Subaşı'na (75) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Subaşı, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Sürücü D.E. gözaltına alındı.

        Kazada hayatını kaybeden Subaşı'nın AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nun dayısı olduğu öğrenildi.

        Subaşı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morgundaki işlemlerinin ardından yaşadığı Bağbaşı Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek burada helallik alındı.

        Cenaze, daha sonra Bağbaşı Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Törene, Subaşı'nın yakınlarının yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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