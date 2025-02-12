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        Denizli'de engelli bakım merkezinde yangın; 78 kişi tahliye edildi

        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde özel engelli bakım merkezinde yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 10:37 Güncelleme: 12.02.2025 - 10:40
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        Denizli'de engelli bakım merkezinde yangın; 78 kişi tahliye edildi
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        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde özel engelli bakım merkezinde yangın çıktı. Duman binayı sararken, içerideki 78 kişi tahliye edildi, alevler ekiplerin çalışması ile söndürüldü.

        Pamukkale Mahallesi'ndeki özel engelli bakım merkezinde, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. 2 katlı binanın bodrum katındaki çamaşırhane bölümünde çıkan yangın nedeniyle binayı duman sardı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan jandarma ekipleri, duman saran binada kalan engellileri tahliye etti. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

        Tahliye edilen 78 engelli, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen otobüsle Akköy Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi Uygulama Oteli'ne yerleştirildi. Duman nedeniyle bir kişinin etkilendiği, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        VALİ OLAY YERİNE GELDİ

        Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut ve Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek de olay yerine gelerek yangınla ilgili bilgi aldı. Vali Ömer Faruk Coşkun, ilk belirlemelere göre yangının çamaşırhanede çıktığını belirtip, "İtfaiye ekibimiz hızlı şekilde müdahale ederek yangını söndürdü. Binada kalanlar, jandarma tarafından tahliye edildi. Bir kişi dumandan etkilemiş ve hastaneye kaldırıldı. Onun da sağlık durumu iyi. Herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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