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        Denizlisporlu Şerefhan Erzurum'da

        3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta zor günler yaşayan amatöre düşme hattındaki Denizlispor'un altyapı patentli kadrosu bir fire daha verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 11:52 Güncelleme: 12.02.2025 - 11:55
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        Denizlisporlu Şerefhan Erzurum'da
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        3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta zor günler yaşayan amatöre düşme hattındaki Denizlispor'un altyapı patentli kadrosu bir fire daha verdi. Denizlispor'da yetişen genç kaleci Şerefhan Sağlık, ara transferin son gününde 1'inci Lig temsilcisi Erzurumspor'a 3,5 yıllık imza attı. Yeşil-siyahlılarla olan sözleşmesini hafta başında karşılıklı olarak fesheden 20 yaşındaki file bekçisi henüz hiçbir profesyonel maçta forma giymedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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