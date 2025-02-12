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        Denizli'de otomobilin çarptığı yaya hastanede öldü

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 08:56 Güncelleme: 12.02.2025 - 08:56
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        Denizli'de otomobilin çarptığı yaya hastanede öldü
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        D.E'nin kullandığı 20 AE 002 plakalı otomobil, Acıpayam Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Nail Subaşı'na (75) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Subaşı, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Sürücü D.E. gözaltına alındı.

        Kazada hayatını kaybeden Subaşı'nın AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nun dayısı olduğu öğrenildi.

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