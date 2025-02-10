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        Denizli'de kayıp ihbarı yapılan kişi için arama çalışması başlatıldı

        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 16:24 Güncelleme: 10.02.2025 - 16:24
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        Denizli'de kayıp ihbarı yapılan kişi için arama çalışması başlatıldı
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        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.

        Ovayurt Mahallesi'nde yaşayan Ömer Arslan'dan (70) 7 Şubat'tan bu yana haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

        Kayıp ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

        Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Arslan'ın Acıpayam-Burdur yol ayrımından Muğla'nın Fethiye ilçesine giden yolcu otobüsüne bindiğini tespit etti.

        Arslan'ın bulunması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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