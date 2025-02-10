Denizli'de kayıp ihbarı yapılan kişi için arama çalışması başlatıldı
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.
Ovayurt Mahallesi'nde yaşayan Ömer Arslan'dan (70) 7 Şubat'tan bu yana haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Kayıp ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Arslan'ın Acıpayam-Burdur yol ayrımından Muğla'nın Fethiye ilçesine giden yolcu otobüsüne bindiğini tespit etti.
Arslan'ın bulunması için çalışmalar sürüyor.
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