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        Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Denizli'nin Kale ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda kalem görünümlü tabanca ve 5 ruhsatsız tüfek ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 10:29 Güncelleme: 11.02.2025 - 10:33
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        Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Denizli'nin Kale ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda kalem görünümlü tabanca ve 5 ruhsatsız tüfek ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Denizli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Yapılan aramalarda kalem görünümlü tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 2 bıçak, 6 av tüfeği namlu aparatı, 157 av tüfeği fişeği, 36 kurusıkı tabanca mermisi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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