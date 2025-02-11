Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Yapılan aramalarda kalem görünümlü tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 2 bıçak, 6 av tüfeği namlu aparatı, 157 av tüfeği fişeği, 36 kurusıkı tabanca mermisi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

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