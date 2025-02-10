Denizli'de fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Soruşturma kapsamında yabancı uyruklu 6 kadın da ifade ve işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, iş bulma vaadiyle kandırdıkları yabancı uyruklu kadınları fuhuş yapmaları için zorladıkları belirlenen 5 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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