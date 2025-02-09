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        Denizli'de ağaca takılıp mahsur kalan yamaç paraşütü pilotunu itfaiye kurtardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 17:41 Güncelleme: 09.02.2025 - 17:46
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        Denizli'de ağaca takılıp mahsur kalan yamaç paraşütü pilotunu itfaiye kurtardı
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        DENİZLİ(AA- Denizli'nin Pamukkale ilçesinde uçuş sırasında kontrolü kaybederek ağaç dallarına takılan yamaç paraşütü pilotu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Yamaç paraşütçüsü Sueda Nur Çelik (24), Pamukkale Ören yeri yakınlarındaki Dinamit Tepesi pistinden tekli uçuş yaptı.

        Ören yeri yakınlarındaki piste inmek isteyen Çelik kontrolünü kaybederek Pamukkale Kuzey Kapısı yakınlarında yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki ağaca takılarak mahsur kaldı.

        Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince merdivene alınarak kurtarılan Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

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