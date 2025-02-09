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        Paraşütü ağaca takıldı, itfaiye kurtardı

        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki Dinamit Tepesi'nden uçuş yapan pilot Sueda Nur Çelik'in (24) iniş sırasında paraşütü ağaca takıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 17:55 Güncelleme: 09.02.2025 - 18:00
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        Paraşütü ağaca takıldı, itfaiye kurtardı
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        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki Dinamit Tepesi'nden uçuş yapan pilot Sueda Nur Çelik'in (24) iniş sırasında paraşütü ağaca takıldı. Çelik'i bir süre mahsur kaldığı ağaçtan itfaiye ekipleri kurtardı.

        Yamaç paraşütü pilotu Sueda Nur Çelik, saat 15.00 sıralarında UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan ve 'beyaz cennet' olarak bilinen Pamukkale Travertenleri üzerinde bulunan Dinamit Tepesi'nden atlayış yaptı. Bir süre paraşütüyle havada süzülen Çelik, inişe geçtiği sırada kontrolü kaybetti. Sueda Nur Çelik’in paraşütü, Pamukkale Kuzey Kapısı girişi yakınındaki ormanda ağaca takıldı. Çelik, yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki ağaçta mahsur kaldı. Düşmemek için dallara tutunan Çelik'i gören çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi ağaca merdiven dayayarak mahsur kalan pilot Çelik'i bulunduğu yerden indirerek, kurtardı. Sueda Nur Çelik'in olayda yara almadığı öğrenildi.

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