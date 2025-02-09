Denizlispor - Erciyes 38 FSK: 2-1

3'ÜNCÜLig 4'üncü Grup'ta sonuncu sırada yer alan Denizlispor evinde Erciyes 38 FK takımını 2-1 yenerek umut tazeledi. Devre golsüz eşitlikle sona ererken, Denizlispor maçın 55'inci dakikasında Emre Furtana'nın golüyle 1-0 öne geçti. Erciyes 38 FK'da Hüseyin 76'ncı dakikada tabayı eşitleyen golü kaydetti. Ancak Denizlispor pes etmedi ve 79'uncu dakikada Kemal'in golüyle bir kez daha öne geçmeyi başardı. Maçı kazanan Denizlispor 10 puana yükseldi ama sonunculuktan kurtulamadı. Kayseri ekibi ise 20 puanda kaldı.