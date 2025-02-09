Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizlispor - Erciyes 38 FSK: 2-1

        3'ÜNCÜLig 4'üncü Grup'ta sonuncu sırada yer alan Denizlispor evinde Erciyes 38 FK takımını 2-1 yenerek umut tazeledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 16:08 Güncelleme: 09.02.2025 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizlispor - Erciyes 38 FSK: 2-1
        ABONE OL

        3'ÜNCÜLig 4'üncü Grup'ta sonuncu sırada yer alan Denizlispor evinde Erciyes 38 FK takımını 2-1 yenerek umut tazeledi. Devre golsüz eşitlikle sona ererken, Denizlispor maçın 55'inci dakikasında Emre Furtana'nın golüyle 1-0 öne geçti. Erciyes 38 FK'da Hüseyin 76'ncı dakikada tabayı eşitleyen golü kaydetti. Ancak Denizlispor pes etmedi ve 79'uncu dakikada Kemal'in golüyle bir kez daha öne geçmeyi başardı. Maçı kazanan Denizlispor 10 puana yükseldi ama sonunculuktan kurtulamadı. Kayseri ekibi ise 20 puanda kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Soğuk havalar bu hafta da etkili!
        Soğuk havalar bu hafta da etkili!
        Bahçeli: İyileşme sürecine girdim
        Bahçeli: İyileşme sürecine girdim
        Kasımpaşa seriye bağladı!
        Kasımpaşa seriye bağladı!
        İzmir'de Santorini önlemi! Mobil siren sistemi devrede!
        İzmir'de Santorini önlemi! Mobil siren sistemi devrede!
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Musk TikTok'u satın alacak mı? Açıklama geldi
        Musk TikTok'u satın alacak mı? Açıklama geldi
        Alanya'da heyecan sürüyor!
        Alanya'da heyecan sürüyor!
        Komedyen, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı!
        Komedyen, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        Ege'de sismik hareketlilik sürüyor
        Ege'de sismik hareketlilik sürüyor
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        "Dönüşüm hikâyesi"
        "Dönüşüm hikâyesi"
        Prens Harry sınır edilecek mi?
        Prens Harry sınır edilecek mi?
        Son günündeki paylaşım yürek burktu
        Son günündeki paylaşım yürek burktu
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Çocuklarda tekrarlayan yüksek ateş ataklarına dikkat!
        Çocuklarda tekrarlayan yüksek ateş ataklarına dikkat!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!

        Benzer Haberler

        Denizli'de çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
        Denizli'de çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
        Merkezefendi yine dipte
        Merkezefendi yine dipte
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu Denizli'de konuştu:
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu Denizli'de konuştu:
        Denizli'de 49 ayrı suçtan 32,5 yıl hapisle aranan firari yakalandı
        Denizli'de 49 ayrı suçtan 32,5 yıl hapisle aranan firari yakalandı
        Denizli merkezli 4 ilde suç örgütüne operasyonda 32 tutuklama
        Denizli merkezli 4 ilde suç örgütüne operasyonda 32 tutuklama
        Denizli'de evde uyuşturucu üreten şüpheli yakalandı
        Denizli'de evde uyuşturucu üreten şüpheli yakalandı