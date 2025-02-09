Denizli'de çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
Denizli'nin Çameli ilçesinde arkadaşları tarafından bıçakla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Denizli'nin Çameli ilçesinde arkadaşları tarafından bıçakla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, S.A. evine gelen arkadaşları B.Ö. ve A.Ö. ile aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda S.A. meyve bıçağıyla B.Ö. ve A.Ö'yü yaraladı.
Yaralalılar, evden kaçarak kendi imkanlarıya Çameli Devlet Hastanesine gitti.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.A. kendini savunmaya çalıştığını ve karşı tarafın da kendisine zarar vermek istediği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
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