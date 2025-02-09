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        Denizli'de çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

        Denizli'nin Çameli ilçesinde arkadaşları tarafından bıçakla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 13:49 Güncelleme: 09.02.2025 - 13:49
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        Denizli'de çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
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        Denizli'nin Çameli ilçesinde arkadaşları tarafından bıçakla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, S.A. evine gelen arkadaşları B.Ö. ve A.Ö. ile aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.

        Kavgaya dönüşen olayda S.A. meyve bıçağıyla B.Ö. ve A.Ö'yü yaraladı.

        Yaralalılar, evden kaçarak kendi imkanlarıya Çameli Devlet Hastanesine gitti.

        Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.A. kendini savunmaya çalıştığını ve karşı tarafın da kendisine zarar vermek istediği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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