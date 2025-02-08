Denizli'de 49 ayrı suçtan 32,5 yıl hapisle aranan firari yakalandı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik çalıma başlattı. JASAT ekibi, 26 ilde karıştığı 'Dolandırıcılık' suçundan aranan Arzu Boyacı'nın Serinhisar ilçesinde saklandığı evi belirledi. Serinhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile operasyon yapan JASAT, Arzu Boyacı'yı yakaladı. Boyacı'nın 123 ayrı suç kaydı olduğu, ayrıca 49 suçtan 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen Boyacı, tutuklandı.

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