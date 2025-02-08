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        Denizli'de 49 ayrı suçtan 32,5 yıl hapisle aranan firari yakalandı

        DENİZLİ'de123 suç kaydı bulunan ve 49 ayrı suçtan 32,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Arzu Boyacı (38), jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 17:51 Güncelleme: 08.02.2025 - 17:55
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        Denizli'de 49 ayrı suçtan 32,5 yıl hapisle aranan firari yakalandı
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        DENİZLİ'de123 suç kaydı bulunan ve 49 ayrı suçtan 32,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Arzu Boyacı (38), jandarma ekiplerince yakalandı.

        Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik çalıma başlattı. JASAT ekibi, 26 ilde karıştığı 'Dolandırıcılık' suçundan aranan Arzu Boyacı'nın Serinhisar ilçesinde saklandığı evi belirledi. Serinhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile operasyon yapan JASAT, Arzu Boyacı'yı yakaladı. Boyacı'nın 123 ayrı suç kaydı olduğu, ayrıca 49 suçtan 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen Boyacı, tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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