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        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu Denizli'de konuştu:

        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Memleket nasıl ayağa kalkar göstereceğiz. Devletin bütün kurumsal varlığı nasıl ayağa kalkar göstereceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 22:06 Güncelleme: 08.02.2025 - 22:06
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        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu Denizli'de konuştu:
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        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Memleket nasıl ayağa kalkar göstereceğiz. Devletin bütün kurumsal varlığı nasıl ayağa kalkar göstereceğiz." dedi.

        Ağıralioğlu, bir dizi ziyaret ve partisinin il başkanlığının açılışı için Denizli'ye geldi.

        Kentteki bir otelde basın mensuplarıyla buluşan Ağıralioğlu, yaptığı açıklamada, Anahtar Parti'nin memleketin zor zamanında itibar gören bir parti olduğunu, kısa zamanda 9 il hariç tüm illerde teşkilatlanmalarını tamamladıklarını anlattı.

        Bir parti kurup iktidara değil, bir millet davasını milletin omuzlarına yüklemek gibi bir mesuliyetle yola çıktıklarını belirten Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

        "Anahtar Parti'yi biz kendi hevesimize değil Türk milletine kurduk. Bağıran çağıran siyasetten yorulduk. 783 bin kilometrekarelik bir vatana sahibiz. Ovalarımız, yaylalarımız, meralarımız, üç tarafı denizlerle çevrili vatanımız var. Liyakatlerine imkan verilirse dünya ile baş edebilecek kadar kudrette evlatlarımız var. İyi programlar yaparsanız Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokacak adamlarımız var. Bütün ambarları dolduracak 85 milyona değil 850 milyona yetebilecek bir tarım alanımız var."

        Devletin nasıl yönetileceğini göstereceklerini anlatan Ağıralioğlu, "Memleket nasıl ayağa kalkar göstereceğiz. Devletin bütün kurumsal varlığı nasıl ayağa kalkar göstereceğiz. Mülkü idare nasıl mülke idarecilik yapacak göstereceğiz. Adalet, herkesin sığınacağı limandır. İdare dahil harcanan her kuruşun hesabını adaletin sorduğu bir ülke nasıldır göstereceğiz. Ankara'dan Ege'ye denize düşmanı dökme iradesini göstermiş, 16 günde düşmanı denize dökmüş bir kahramanlığın pınarlarının gürül gürül çağladığı yerdeyiz. Yokluktan ayağa kalkmış bir milletin memleketindeyiz. Yokluktan bir milleti ayağa kaldırma cesaretine can vermiş bir şehirdeyiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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