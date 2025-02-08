Denizli'de evde uyuşturucu üreten şüpheli yakalandı

Yapılan aramada oda içine kurulan serada Hint keneviri yetiştirme düzeneği tespit edildi. Evde saksılara ekili halde 8 Hint keneviri, hava temizleme ünitesi, vantilatör, çeşitli cihazlar, sıvı gübre ve Hint keneviri tohumu ele geçirildi.

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