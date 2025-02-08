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        Denizli merkezli 4 ilde suç örgütüne operasyonda 32 tutuklama

        DENİZLİmerkezli 4 ilde polisin suç örgütüne yönelik yaptığı eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 32'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 17:19 Güncelleme: 08.02.2025 - 17:20
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        Denizli merkezli 4 ilde suç örgütüne operasyonda 32 tutuklama
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        DENİZLİmerkezli 4 ilde polisin suç örgütüne yönelik yaptığı eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 32'si tutuklandı.

        Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizli, Ankara, Afyonkarahisar ve Bingöl'de 'Kasten öldürme', 'Kasten yaralama', 'İş yeri kurşunlama', 'Nitelikli yağma', 'Yasa dışı silah ticareti ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarına karıştıkları belirlenen organize bir suç örgütünü takibe aldı. Suç örgütünün bu suçları işlerken 18-25 yaş aralığındaki gençleri sistematik ve örgütlü bir şekilde kullandığı belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından adresleri tespit edilen suç örgütü üyelerine yönelik Denizli merkezli Ankara, Afyonkarahisar ve Bingöl'de 4 Şubat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. 4 ilde toplam 33 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilere ait 19 ayrı adreste yapılan aramalarda; 23 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız pompalı tüfek, 62 fişek, bıçak, muşta ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Denizli'ye getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 33 şüpheliden 32'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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