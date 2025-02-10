Denizlispor pes etmiyor
3'ÜNCÜLig 4'üncü Grup'ta amatöre düşmenin eşiğine kadar gelen Denizlispor kritik galibiyetle nefes aldı.
3'ÜNCÜLig 4'üncü Grup'ta amatöre düşmenin eşiğine kadar gelen Denizlispor kritik galibiyetle nefes aldı. Evinde Erciyes 38 FSK'yı 2-1 yenen yeşil-siyahlı ekip, üst üste 2 iç saha galibiyetiyle yarışa tutundu. Son 4 yılda Süper Lig'den başlayarak 3 kez küme düşen, transfer yasağıyla kadrosunda altyapı oyuncuları kalan, kulüpteki yönetim krizleriyle boğuşurken 6 puanı da FIFA tarafından silinen Denizlispor'da pes etmeyen genç futbolcular camianın umutlarını artırdı. Silinen puanları olmasa şu an ateş hattının üzerinde olacak Denizlispor, ikinci yarıda aldığı 2 galibiyete rağmen 10 puanla son sırada kaldı.
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