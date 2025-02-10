Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizlispor pes etmiyor

        3'ÜNCÜLig 4'üncü Grup'ta amatöre düşmenin eşiğine kadar gelen Denizlispor kritik galibiyetle nefes aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 10:19 Güncelleme: 10.02.2025 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizlispor pes etmiyor
        ABONE OL

        3'ÜNCÜLig 4'üncü Grup'ta amatöre düşmenin eşiğine kadar gelen Denizlispor kritik galibiyetle nefes aldı. Evinde Erciyes 38 FSK'yı 2-1 yenen yeşil-siyahlı ekip, üst üste 2 iç saha galibiyetiyle yarışa tutundu. Son 4 yılda Süper Lig'den başlayarak 3 kez küme düşen, transfer yasağıyla kadrosunda altyapı oyuncuları kalan, kulüpteki yönetim krizleriyle boğuşurken 6 puanı da FIFA tarafından silinen Denizlispor'da pes etmeyen genç futbolcular camianın umutlarını artırdı. Silinen puanları olmasa şu an ateş hattının üzerinde olacak Denizlispor, ikinci yarıda aldığı 2 galibiyete rağmen 10 puanla son sırada kaldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        İşsizlik rakamları açıklandı
        İşsizlik rakamları açıklandı
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        119 suç kaydı vardı! Kadın kılığına girdi! Tam 50 bin dolar!
        119 suç kaydı vardı! Kadın kılığına girdi! Tam 50 bin dolar!
        "Türk futbolu paramparça"
        "Türk futbolu paramparça"
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        "Wanda, en büyük hatam"
        "Wanda, en büyük hatam"
        Bir garip mahalle ismi kararı
        Bir garip mahalle ismi kararı
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Deve güreşi için bir araya gelmişlerdi... Deve cinayeti!
        Deve güreşi için bir araya gelmişlerdi... Deve cinayeti!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Gazzelileri vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez"
        "Gazzelileri vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez"
        Trump: Gazze'yi satın alacağım
        Trump: Gazze'yi satın alacağım
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Engelli çobanı evire çevire dövmüşlerdi! Tahliye oldular!
        Engelli çobanı evire çevire dövmüşlerdi! Tahliye oldular!
        Trump'tan çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 tarife açıklaması
        Trump'tan çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 tarife açıklaması
        Bu bölgelere sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Bu bölgelere sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!

        Benzer Haberler

        Paraşütü ağaca takıldı, itfaiye kurtardı
        Paraşütü ağaca takıldı, itfaiye kurtardı
        Denizli'de ağaca takılıp mahsur kalan yamaç paraşütü pilotunu itfaiye kurta...
        Denizli'de ağaca takılıp mahsur kalan yamaç paraşütü pilotunu itfaiye kurta...
        Denizlispor - Erciyes 38 FSK: 2-1
        Denizlispor - Erciyes 38 FSK: 2-1
        Denizli'de çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
        Denizli'de çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
        Merkezefendi yine dipte
        Merkezefendi yine dipte
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu Denizli'de konuştu:
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu Denizli'de konuştu: