        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan şüphelilerden 11'i tutuklandı

        Denizli merkezli 7 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 17:42 Güncelleme: 27.12.2025 - 17:42
        Denizli merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan şüphelilerden 11'i tutuklandı
        Denizli merkezli 7 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak suretiyle gerçekleştirilen ve faili meçhul olan nitelikli hırsızlık suçuna yönelik çalışma yapıldı.

        Son 6 ay içinde Denizli ve çevre illerde, farklı tarihlerde ancak aynı taktik ve yöntemle gerçekleştirilen 30 ayrı kasa hırsızlığı olayıyla ilgili olarak Jandarma Suç Araştırma Timi ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada, hırsızlık olaylarını örgütlü ve organize şekilde gerçekleştirdiği belirlenen 19 şüpheli tespit edildi.

        Denizli, İstanbul, Aydın, Muğla, Ordu, Diyarbakır ve Bitlis'te 31 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Zanlıların yakalanmamak için kar maskesi taktıkları, kasaları ise olay yerinde spiral makinesiyle kestikleri ve yaklaşık 150 milyon lira çaldıkları öğrenildi.

        Gözaltına alınan 19 şüpheliden 11'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

