Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Denizli'de Genişletilmiş İlçe Danışma Toplantısı'nda konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Türkiye'de hizmet veren hastanelerin Avrupa'nın tamamındakilerden iyi olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 20:54 Güncelleme: 27.12.2025 - 20:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Denizli'de Genişletilmiş İlçe Danışma Toplantısı'nda konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Türkiye'de hizmet veren hastanelerin Avrupa'nın tamamındakilerden iyi olduğunu bildirdi.

        Bir restoranda düzenlenen AK Parti Kale Genişletilmiş İlçe Danışma Toplantısı'nda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Zeybekci, burada yaptığı konuşmada, Denizli'de bugüne kadar tüm eserlerin AK Parti döneminde yapıldığını ve millete hizmet etmek için durmadan gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

        Hizmet destanlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yazmaya devam edeceklerini belirten Zeybekci, Denizli Acil Durum Hastanesinin hazır olduğunu fakat Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından suyun bağlanamadığını dile getirdi.

        Belediyenin hastane etrafındaki azıcık bir yolu bile yapamadığını ifade eden Zeybekci, "Suyu niye bağlayamıyor biliyor musunuz? Devletten o su bağlamayla ilgili para isteme seviyesizliğine kadar düşebiliyorlar. Bekliyor şu anda. Efendim şundan bundan, yazışmalar falan böyle bahanelerle geçiştiriyorlar. Bütün dünyada, bütün iddiamızla söylüyorum, şu anda Türkiye'deki hastaneler Avrupa'nın tamamından daha iyi. İnşallah Denizli de onlardan birini kazanacak." diye konuştu.

        Zeybekci, muhalefetin böyle bir hayalinin olmadığını ve engellemek için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Denizli Çevre Yolu'nu biliyorsunuz. Bu kardeşiniz o çevre yolunu yaparken 5 defa mahkemede durdurdular. CHP'liler durdurdu. CHP'liler itiraz ederek, bahane bularak, mahkemede yürütmeyi durdurma veriyor, iptal etmiyor. "Bir dur bakalım" diyor. Hemen arkasından biz başka bir kararla devam etmeye çalıştık ve bitirdik." dedi.

        Toplantıya, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        Test sonuçları açıklandı!
        Test sonuçları açıklandı!
        "Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"
        "Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"
        Koridorda silah sesleri
        Koridorda silah sesleri
        F.Bahçe taraftarına mektup yazdı!
        F.Bahçe taraftarına mektup yazdı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Şoföre şiddet kamerada
        Şoföre şiddet kamerada
        Kaşıntı şikayetiyle hastaneye giden Emirhan'ın burnundan çekirdek ve pipet parçası çıktı
        Kaşıntı şikayetiyle hastaneye giden Emirhan'ın burnundan çekirdek ve pipet parçası çıktı
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        Markette sessiz çığlık
        Markette sessiz çığlık
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        Adana'da korkunç olay! Kanlı düello: 2 genç öldü!
        Adana'da korkunç olay! Kanlı düello: 2 genç öldü!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Eşine de oğluna da acımadı! Katliam evi!
        Eşine de oğluna da acımadı! Katliam evi!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!

        Benzer Haberler

        Denizli'de şüpheli valiz kontrollü bir şekilde patlatıldı; içinden kıyafetl...
        Denizli'de şüpheli valiz kontrollü bir şekilde patlatıldı; içinden kıyafetl...
        Denizli merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan şüphelilerden 11'i tutu...
        Denizli merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan şüphelilerden 11'i tutu...
        Boşandığı eşinin sokak ortasında boğazı kesen eski kocaya müebbet talebi
        Boşandığı eşinin sokak ortasında boğazı kesen eski kocaya müebbet talebi
        Çaylar polis, uyanık olmak vatandaştan
        Çaylar polis, uyanık olmak vatandaştan
        Kayıp yaşlı adamdan ac haber geldi Kayıp yaşlı adam dere kenarında ölü bulu...
        Kayıp yaşlı adamdan ac haber geldi Kayıp yaşlı adam dere kenarında ölü bulu...
        Devasa çukur kazıp tarihi eser aradılar
        Devasa çukur kazıp tarihi eser aradılar