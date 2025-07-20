Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli daha tutuklandı

Zanlıların site üzerinden dolandırdıkları vatandaşları arayıp, kendilerini avukat olarak tanıttıkları, eskortla buluşmaya gelmedikleri gerekçesiyle haklarında dava açılacağı yönünde korkutup para aldıkları belirlenmişti. Şüphelilerin bu yöntemle 35 kişiyi yaklaşık 12 milyon lira dolandırdığı tespit edilmişti.

Örgüt yöneticileri ve üyelerini belirleyen ekipler teknik ve fiziki takibin ardından Denizli, İstanbul, Tekirdağ, Antalya, Aydın ve Osmaniye'de belirlenen adreslere baskın gerçekleştirdi.

Denizli merkezli 6 ilde, 4 Temmuz'da gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonuyla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli daha tutuklandı.

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