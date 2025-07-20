Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güngör, çalışmaları değerlendirdi

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, görev süresince önemli yapısal adımlar atarak üniversitenin akademik, idari ve fiziki kapasitesini güçlendirmeye yönelik çok boyutlu bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Güngör, üniversitenin sosyal tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, ilk 100 gün içerisinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Bu süreçte, ortak akıl, katılımcılık, kurumsal aidiyet ve sürdürülebilir gelişim ilkelerinin ön planda tutulduğunu belirten Güngör, üniversite genelinde tüm akademik ve idari birimlerle kapsamlı istişare toplantıları gerçekleştirilerek mevcut ihtiyaçların yerinde tespit edildiğini ifade etti.

Güngör, eksikliklerin çözümü için hızlı ve kararlı adımlar atıldığını anlatarak, "Doçentlik ve profesörlük kadrolarının yükseltilmesine yönelik kriter çalışmaları tamamlandık. Ulusal ve uluslararası başarı gösteren akademisyenlerimizi ödüllendirilerek üniversite içinde akademik motivasyonu güçlendirdik. Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksel Okulu binası, kırmızı bina güçlendirme, merkezi laboratuvar, elektrikli araç şarj istasyonları ve yeşil kampüs projeleri gibi kritik yatırımların ihale süreçlerini başlattık." dedi.