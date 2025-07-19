Denizli İdmanyurdu çifte transfer yaptı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup takımlarından Denizli İdmanyurdu, dış transferde iki isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi. Kırmızı-siyahlılar, Bodrum FK altyapısından 19 yaşındaki ön libero Arda Furkan Cirit ile 2 yıllık, Uşakspor'dan 24 yaşındaki sol bek Cihangir Çağlıyan ile 1 yıllık sözleşmeler imzaladı. Denizli temsilcisi, "Yeni transferlerimize hoş geldin diyor, kırmızı-siyah renklerimiz altında başarılar diliyoruz" açıklaması yaptı.

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