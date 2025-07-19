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        Denizli İdmanyurdu çifte transfer yaptı

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup takımlarından Denizli İdmanyurdu, dış transferde iki isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 12:10 Güncelleme: 19.07.2025 - 12:15
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        Denizli İdmanyurdu çifte transfer yaptı
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        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup takımlarından Denizli İdmanyurdu, dış transferde iki isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi. Kırmızı-siyahlılar, Bodrum FK altyapısından 19 yaşındaki ön libero Arda Furkan Cirit ile 2 yıllık, Uşakspor'dan 24 yaşındaki sol bek Cihangir Çağlıyan ile 1 yıllık sözleşmeler imzaladı. Denizli temsilcisi, "Yeni transferlerimize hoş geldin diyor, kırmızı-siyah renklerimiz altında başarılar diliyoruz" açıklaması yaptı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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