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        Çivril'de otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 09:13 Güncelleme: 20.07.2025 - 09:13
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        Çivril'de otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
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        Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilmeyene 64 BN 841 plakalı otomobil ile 03 ABR 271 plakalı hafif ticari araç, Denizli-Uşak kara yolunun Menteş Kavşağında çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 5 kişi Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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