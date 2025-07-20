Çivril'de otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilmeyene 64 BN 841 plakalı otomobil ile 03 ABR 271 plakalı hafif ticari araç, Denizli-Uşak kara yolunun Menteş Kavşağında çarpıştı.

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