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        Eskort dolandırıcılığına ikinci dalga operasyonu; 9 tutuklama

        DENİZLİ merkezli 6 ilde sahte eskort ilanı verip, vatandaşları dolandıran suç örgütüne yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 17:43 Güncelleme: 20.07.2025 - 17:43
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        Eskort dolandırıcılığına ikinci dalga operasyonu; 9 tutuklama
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        DENİZLİ merkezli 6 ilde sahte eskort ilanı verip, vatandaşları dolandıran suç örgütüne yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylelikle her iki operasyonda tutuklu sayısı 26'ya yükseldi.

        Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, internet sitelerine sahte eskort ilanı vererek vatandaşları dolandıran organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Polis, internet siteleri üzerinden ya da sosyal medya hesaplarından eskort ilanları veren kadınların, kendilerini arayanlara 'ön buluşma', 'teminat' gibi bahanelerle ATM'lerden banka hesaplarına para göndermelerini istedikleri ancak buluşmaya gitmediklerini tespit etti.

        35 KİŞİDEN YAKLAŞIK 12 MİLYON LİRA ALMIŞLAR

        Bu şekilde dolandırıcılık yapan şüphelilerin ayrıca dolandırdıkları kişileri arayıp, kendilerini avukat olarak tanıtıp, eskortla buluşmaya gelmedikleri gerekçesiyle haklarında dava açılacağı yönünde korkutarak ikinci kez dolandırdıkları saptandı. Şüphelilerin bu yöntemle 35 kişiden toplam yaklaşık 12 milyon lira aldığı tespit edildi.

        İLK OPERASYONDA ŞÜPHELİLERDEN 17'Sİ TUTUKLANDI

        Örgüt yöneticileri ve üyelerini belirleyen polis, teknik ve fiziki takibin ardından 5 Temmuz'da Denizli merkezli İstanbul, Tekirdağ, Antalya, Aydın ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 5'i kadın, 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 17'si tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İKİNCİ DALGA OPERASYONDA 13 KİŞİ GÖZALTI

        Suç örgütüne yönelik önceki gün ikinci dalga operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında 5'i kadın, 13 kişi daha gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylelikle her iki operasyonda tutuklananların sayısı toplam 26'ya yükseldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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