Eskort dolandırıcılığına ikinci dalga operasyonu; 9 tutuklama

DENİZLİ merkezli 6 ilde sahte eskort ilanı verip, vatandaşları dolandıran suç örgütüne yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylelikle her iki operasyonda tutuklu sayısı 26'ya yükseldi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, internet sitelerine sahte eskort ilanı vererek vatandaşları dolandıran organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Polis, internet siteleri üzerinden ya da sosyal medya hesaplarından eskort ilanları veren kadınların, kendilerini arayanlara 'ön buluşma', 'teminat' gibi bahanelerle ATM'lerden banka hesaplarına para göndermelerini istedikleri ancak buluşmaya gitmediklerini tespit etti.

35 KİŞİDEN YAKLAŞIK 12 MİLYON LİRA ALMIŞLAR

Bu şekilde dolandırıcılık yapan şüphelilerin ayrıca dolandırdıkları kişileri arayıp, kendilerini avukat olarak tanıtıp, eskortla buluşmaya gelmedikleri gerekçesiyle haklarında dava açılacağı yönünde korkutarak ikinci kez dolandırdıkları saptandı. Şüphelilerin bu yöntemle 35 kişiden toplam yaklaşık 12 milyon lira aldığı tespit edildi.