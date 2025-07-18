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        Denizli İdmanyurdu sol kanat aldı

        3'üncü Lig'in yeni takımlarından Denizli İdman Yurdu Güreller Spor, dış transferde sol kanat oyuncusu Talha Aydemir ile anlaştığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 12:08 Güncelleme: 18.07.2025 - 12:15
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        Denizli İdmanyurdu sol kanat aldı
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        3'üncü Lig'in yeni takımlarından Denizli İdman Yurdu Güreller Spor, dış transferde sol kanat oyuncusu Talha Aydemir ile anlaştığını duyurdu. Denizli temsilcisinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Ağrı 1970'te forma giyen 28 yaşındaki sol kenar oyuncusu Talha Aydemir ile anlaşmaya varmıştır. Talha Aydemir'e hoş geldin diyor, kırmızı-siyah renklerimiz altında başarılar diliyoruz" denildi.

        Talha, 3'üncü Lig'de 182 maçta 36 kez rakip fileleri sarstı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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