Denizli İdmanyurdu sol kanat aldı

3'üncü Lig'in yeni takımlarından Denizli İdman Yurdu Güreller Spor, dış transferde sol kanat oyuncusu Talha Aydemir ile anlaştığını duyurdu. Denizli temsilcisinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Ağrı 1970'te forma giyen 28 yaşındaki sol kenar oyuncusu Talha Aydemir ile anlaşmaya varmıştır. Talha Aydemir'e hoş geldin diyor, kırmızı-siyah renklerimiz altında başarılar diliyoruz" denildi.

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